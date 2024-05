L’Inter sacrifica un gioiello: 80 milioni per soffiare Gudmundsson alla Juve

La dirigenza e Inzaghi, insieme a Oaktree, pianificano le strategie per il mercato: le mosse dell’Inter per puntellare la rosa del tecnico piacentino

Oaktree pianifica il futuro dell’Inter, in attesa dell’assemblea dei soci del 4 giugno che eleggerà il nuovo Cda del club nerazzurro dopo il passaggio di proprietà e l’addio di Zhang alla presidenza.

I vertici del fondo americano incroceranno nuovamente gli Ad Marotta e Antonello, oltre al tecnico Simone Inzaghi e al Ds Ausilio nelle prossime ore. L’Inter riparte della seconda stella e dalle rassicurazioni sulla competitività della rosa di Oaktree, che ha dato ampia fiducia all’attuale management sempre comunque nel rispetto della sostenibilità dei costi e dando ossigeno al bilancio. In attesa di sbrogliare la matassa sul rinnovo di capitan Lautaro Martinez, l’intento della nuova proprietà è di blindare a Milano tutti i big della squadra di Inzaghi e far leva sulle cessioni di alcuni giovani e dei giocatori in esubero per raccogliere quel tesoretto fondamentale per puntellare la rosa.

Calciomercato Inter, super tesoretto per l’assalto a Gudmundsson

Oltre a Correa anche Arnautovic può finire sul mercato, mentre senza prolungamento farà le valigie Dumfries che viene valutato circa 25 milioni.

Diversi giovani potrebbero essere sacrificati, tra cui ovviamente spicca Valentin Carboni che assicurerebbe un assegno da 30-35 milioni a Marotta e Ausilio. L’obiettivo è incassare complessivamente una cifra vicina agli 80 milioni di euro per affondare il colpo successivamente per Bento tra i pali (visto che Audero non sarà riscattato dietro Sommer) e soprattutto Gudmundsson, quest’ultimo pallino della dirigenza e Simone Inzaghi per completare adeguatamente il poker offensivo dopo l’ingaggio a parametro zero di Taremi. L’Inter spera così di battere la concorrenza della Juventus per l’attaccante islandese, rivelazione con la casacca del Genoa e per il quale servirà un’offerta superiore ai 30 milioni di euro.