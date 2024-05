DIRETTA Serie A, valzer degli allenatori: da Conte a Palladino, come cambiano le panchine

Tutti gli aggiornamenti sugli allenatori e i cambi in panchina che trasformeranno la Serie A nelle prossime settimane: da Conte a Palladino, Pioli, Italiano e non solo

Sono passati appena due giorni dalla fine del campionato di Serie A, che in realtà ha ancora una partita da recuperare domenica ma ha già espresso tutti i suoi verdetti, e il mercato è assolutamente nel vivo. Quello più interessante, almeno in queste settimane, sarà legato alle panchine delle big e non solo. Tra le prime dieci classificate solo Inter, Lazio e Roma sono già sicure di ripartire con lo stesso allenatore. Quattro considerando anche l’Atalanta, visto l’annuncio di Gasperini.

Il Milan è pronto ad annunciare Paulo Fonseca al ritorno dall’amichevole in Australia, la Juventus si prepara ad accogliere Thiago Motta mentre il Napoli spinge per Antonio Conte con cui è stata raggiunta l’intesa economica ma manca ancora qualche elemento. E di conseguenza i rossoblù sono a caccia del tecnico che li guiderà in Champions (Pioli, Sarri, Italiano?). Non solo, perché anche la Fiorentina cambierà guida tecnica con Palladino sempre in pole, anche se Galliani vorrebbe provare a convincerlo. E nel frattempo ha bloccato Nesta. Juric ha annunciato che andrà via in caso di mancata qualificazione in Conference, che però dipende dalla Fiorentina e dal suo trionfo nella finale di domani. E anche nella parte destra della classifica la tendenza è simile. Oltre al già citato Monza, il Cagliari cerca l’erede di Ranieri, l’Udinese deve decidere su Cannavaro mentre a Verona l’impressione è che Baroni possa alzare l’asticella costringendo l’Hellas a trovare un altro allenatore. In diretta su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti di questo valzer delle delle panchine:

11:51 Tudor-Guendouzi: rottura confermata Igor Tudor programma il futuro della Lazio insieme al presidente Lotito e il ds Fabiani. Il tecnico croato vorrebbe delle garanzie e tra i giocatori che rischiano maggiormente la cessione – come già anticipato ad aprile da Calciomercato.it – c’è Matteo Guendouzi.