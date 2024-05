Dalla Juve alla Roma: De Rossi lo prende con lo sconto

Terminato il campionato la sfida tra Juventus e Roma potrebbe riaccendersi a distanza in ottica calciomercato. C’è un nome che stuzzica anche la squadra di De Rossi

I giochi sono ormai fatti. La stagione di Serie A si è conclusa (al netto del recupero tra Atalanta e Fiorentina) nell’ultimo fine settimana ed è tempo di tirare le somme e preparare già quella che sarà la prossima estate di calciomercato.

Lo sanno bene anche Juventus e Roma, che potrebbero ritrovarsi al centro anche di un intrigo potenziale di mercato. Intanto i bianconeri si preparano a porre le basi del prossimo futuro con Thiago Motta pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Allegri e Montero per iniziare un nuovo capitolo personale dopo quanto di straordinario fatto al Bologna.

Dall’altra parte c’è invece la Roma di Daniele De Rossi che si è fermata al sesto posto in classifica, senza Champions e con una nuova strada da tracciare. È infatti già tempo di iniziare a pensare alle possibili strategie di mercato, con una strada che in attacco potrebbe indirettamente andare ad incrociarsi proprio con la Juventus.

Calciomercato Juventus, anche la Roma su Laurienté: parte la sfida

Nei giorni scorsi avevamo evidenziato come a Cristiano Giuntoli piaccia da tempo il profilo di Armand Laurienté, esterno offensivo in forza al Sassuolo che ha accolto con dispiacere una cocente retrocessione che ridisegna anche piani ed esigenze dei neroverdi.

Si tratta di una pista comunque non ancora calda, che potrebbe però stuzzicare un’altra big di Serie A come la Roma. A confermarlo i colleghi di ‘AsRomaLive.it’ che evidenziano come il transalpino sia finito sul taccuino dei giallorossi. De Rossi ha infatti chiesto l’arrivo di calciatori di gamba ed abili nell’uno contro uno, tutte caratteristiche si sposerebbero col profilo del numero 45 di casa Sassuolo, il quale ha attirato l’attenzione di i Florent Ghisolfi e del suo staff.

Alla luce della retrocessione dei neroverdi potrebbe essere favorevole anche il prezzo di Laurienté che potrebbe costare non più di 15 milioni.