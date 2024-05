Allenatore cercasi in Serie A: proposta ad Allegri

Massimiliano Allegri può ricominciare in Serie A: arriva la proposta al tecnico livornese, ecco la panchina pronta per lui

Uno dei motivi di maggior interesse nel calciomercato che va a iniziare è il valzer degli allenatori, con diversi stravolgimenti in vista nel nostro campionato e non solo. Un discorso in cui può rientrare anche Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese non ha concluso la stagione, venendo esonerato dalla Juventus a due partite dalla conclusione, dopo i discussi eventi della finale di Coppa Italia. Alzata comunque al cielo di Roma, riportando i bianconeri a un successo importante. E mentre il club torinese si prepara a partire per un nuovo ciclo con Thiago Motta, verosimilmente, al timone, tra la società e Allegri non è ancora finita. Si può arrivare allo scontro aperto e alla vertenza, con la Juventus che cerca il licenziamento per giusta causa e dall’altra parte l’allenatore che cercherà di ottenere invece quanto gli spetta fino al termine del suo contratto. Nel frattempo, però, potrebbe esserci per lui l’occasione di ricominciare nel nostro campionato.

Galliani “chiama” Allegri al Monza: il retroscena

Una opportunità che a quanto pare potrebbe dargli il Monza dell’amico Galliani. L’indiscrezione è targata ‘Corriere della Sera’.

In Brianza, dopo due ottime stagioni, saluterà Palladino. Per adesso, ai biancorossi si sarebbero proposti Nesta e Dionisi. Candidature che Galliani sta valutando, ma nel frattempo avrebbe fatto sapere proprio ad Allegri che il suo club sta cercando un nuovo allenatore. Proposta tra il serio e il faceto che potrebbe anche concretizzarsi, qualora il tecnico risolvesse in breve tempo la sua diatriba con la Juventus.