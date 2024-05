“Alla Juventus non lo vogliono”: firma col nemico in Serie A | ESCLUSIVO

Porte chiuse alla Juventus, arriva la firma con i nemici storici dei bianconeri: l’annuncio in diretta non lascia dubbi

La Juventus è pronta ad entrare nel futuro, con tante novità che attendono l’ambiente bianconero. Mandata in archivio questa stagione con il ritorno in Champions e con la conquista della Coppa Italia, a Torino vogliono puntare a tornare definitivamente ai massimi livelli, in pianta stabile.

Giuntoli partirà dall’arrivo di un nuovo allenatore – Thiago Motta, molto probabilmente – per costruire un nuovo ciclo e una squadra improntata a principi di gioco molto diversi. Nella rosa, dunque, ci saranno tante partenze e tanti nuovi innesti. Con una figura in particolare per la quale sono state chiuse le porte, da parte della dirigenza bianconera.

“Conte alla Juve? Non c’erano possibilità, unica offerta del Napoli”: la rivelazione di Chirico in diretta

Si tratta di Antonio Conte, per il quale non si concretizzerà il ritorno a Torino. Conte è nel frattempo vicino al Napoli, con il giornalista Marcello Chirico che ha parlato di lui a ‘Ti Amo Calciomercato’ su Tv Play.

Chirico ha speso parole entusiaste per l’ex Ct della Nazionale, che a suo dire potrebbe davvero rilanciare gli azzurri: “Se arriva Conte a Napoli, io aspetterei che parli con i giocatori, prima di parlare del loro futuro. Poi se uno ha preso la decisione, come potrebbe essere per Di Lorenzo, magari se ne va. Potrebbe essere così per Osimhen, per Kvaratskhelia, ma aspettate prima questo signore, che io conosco bene. Lui arriva lì, è uno in grado di convincere chiunque. Poi magari nel caso di Di Lorenzo non ci riesce e lui potrebbe essere tentato di tornare da Giuntoli cui è molto affezionato. Conte comunque è un cuore bianconero, è come Giuntoli, se non peggio, come juventinità. Ma è anche un grandissimo professionista. Se lui arriva a Napoli, diventa napoletano. Per tutto il periodo in cui starà lì non gliene fregherà niente della Juventus, ve ne accorgerete. C’è da capire solo come si metteranno le cose con De Laurentiis. Se poi mi chiedete se aveva altre offerte, no, non ne aveva. Perlomeno non serie come ha fatto De Laurentiis. La Juventus? Non c’erano speranze, non lo vogliono. Per quanto lui sia juventino, per quanto fosse disposto a prendere un terzo di quanto adesso gli darà De Laurentiis, non vogliono rimetterselo in casa. De Laurentiis sta facendo uno sforzo enorme, ma vi accorgerete di chi è Antonio Conte”.