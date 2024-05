Tifosi furibondi al triplice fischio: presidente sotto attacco

E’ successo di tutto al termine dell’ultima giornata di campionato: sotto accusa il presidente, disordine in città

Si è chiusa quest’oggi l’ultima giornata nei principali campionati in Europa. Un solo asterisco rimane però sulla Serie A, a causa del recupero del match tra Atalanta e Fiorentina che verrà giocato il prossimo 2 giugno, il giorno dopo la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

Nella giornata odierna, anche in Turchia è calato ufficialmente il sipario sul campionato. Una stagione incredibile dominata dalla lotta eterna per la cima della classifica tra Fenerbahce e Galatasaray. Nonostante i 99 punti realizzati da Dzeko e compagni al termine di un’annata da record, a vincere il campionato è stato proprio il Galatasaray grazie all’ultimo successo per 1-3 contro il Konyaspor con doppietta di uno scatenato Mauro Icardi.

Una sentenza durissima per il Fenerbahce a cui non sono bastate le 31 vittorie collezionate in tutta la stagione per conquistare la Super Lig. Un secondo posto che ha fatto scattare l’ira dei propri tifosi, scesi nelle strade di Istanbul per protestare contro la società. Nel mirino in particolare il presidente del club turco Ali Koç, attaccato dalla furia dei suoi sostenitori per la mancata vittoria del campionato.

Diversi poster raffiguranti la foto del numero uno del Fenerbahce sono stati brutalmente colpiti e strappati dai tifosi turchi. Un clima che continua ad essere surreale dopo la bufera che negli ultimi mesi ha visto protagonista la società di Istanbul nella lotta contro la Federcalcio.