“Sconcertante”: scoppia il caso salvezza, ‘sparisce’ il rosso

La Serie A si chiude con un caso dopo le gare dell’ultima giornata: ‘sparisce’ un cartellino rosso ed è un errore pesante

Empoli salvo con un gol di Niang, Frosinone in Serie B. È il verdetto dell’ultima giornata di Serie a, un 38esimo turno drammatico per quel che riguarda la lotta per non retrocedere.

Tutto si è deciso, infatti, al 93′ minuto della sfida tra Empoli e Roma quando Niang è riuscito a battere Svilar e a regalare i tre punti salvezza al club toscano. Proprio l’attaccante franco-senegalese è il protagonista, suo malgrado, del caso che sta animando il post gara e sta facendo discutere sui social.

Qualche minuto prima della rete, infatti, Niang è stato protagonista di un intervento su Bove nell’area giallorossa. Nettamente in ritardo, l’attaccante dell’Empoli ha colpito in maniera dura la gamba dell’avversario che è volato a terra. Un intervento che avrebbe potuto al giallo per Niang che, in quanto già ammonito sarebbe stato espulso, lasciando la squadra di Nicola in inferiorità numerica quando la sfida era ancora in pareggio.

Empoli-Roma, caso Niang: tifosi furiosi

La mancata espulsione è stata pesantemente criticata sui social, facendo arrabbiare i tifosi della Roma, ma soprattutto quelli del Frosinone.

Considerato che Niang ha poi segnato la rete che ha mandato in B i ciociari, una sua espulsione avrebbe potuto cambiare il corso delle cose e il finale della lotta per non retrocedere.

