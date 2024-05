L’annuncio di Gasperini è definitivo: ora è tutto chiaro

Gian Piero Gasperini ha annunciato il futuro dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Fiorentina: niente Napoli, la scelta è fatta

L’Atalanta vince anche contro il Torino e nega l’accesso Champions alla Roma. Al termine del match che ha visto i nerazzurri festeggiare la vittoria dell’Europa League, Gasperini ha fatto chiarezza sul suo futuro confermando quel che già si sapeva: resterà a Bergamo.

Niente Napoli per l’allenatore che a ‘DAZN’ ha affermato: “Il legame è sempre stato molto forte e molto solido, basato su rispetto e affetto reciproco. È tanti anni che stiamo insieme, poi sono otto anni che stiamo insieme e a volte si può anche parlare. Sui rinnovi in passato non ci sono mai stati problemi di questa natura”.

DONNA BELLISSIMA – “Sono sempre stato vincolato all’Atalanta, poi può arrivare dopo otto anni durante la stagione si può pensare anche che sia l’anno per uscire. Ma sono riflessioni normali da entrambe le parti e poi dopo è andata nella direzione di continuare e siamo tutti felici”.

DE LAURENTIIS – Quindi a ‘Sky’ ha aggiunto: “De Laurentiis da tanti anni ha apprezzamenti nei miei confronti e mi fa piacere. Io però sono legato all’Atalanta e lo sarò ancora. Però io credo che alla fine ero nei pensieri suoi come con tanti altri allenatori, poi dopo il Napoli farà la sua scelta. Io chiaramente sono un allenatore legato all’Atalanta e quindi lo sarò ancora. Il Napoli sicuramente farà una grande squadra, di questo sono molto convinto, perché ha già una grossa base e farà anche una grande squadra”.