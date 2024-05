Assegno giallorosso: 15 milioni e addio Inter

Le ultime indiscrezioni di calciomercato Inter mettono in evidenza il tentativo concreto dalla Francia per un difensore nei radar nerazzurri

È assalto giallorosso a uno dei calciatori nel mirino dell’Inter in ottica futura, se non già per la prossima stagione. Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di proposta da 15 milioni.

‘Africa Foot’ riporta del Lens molto interessato a Omar Solet, difensore del Salisburgo da tempo sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Il classe 2000 francese vuole lasciare la Bundesliga austriaca, piace anche al Bayern e ad altri club di Serie A ma è il Lens, a quanto pare, ad essersi mosso in maniera concreta per l’acquisto del suo cartellino.

In scadenza nel 2025, Solet risulta essere il pezzo da novanta che il Lens vuole aggiungere al proprio reparto arretrato. Per Chribo di ‘Victauri.at’, il club che ha chiuso al settimo posto nell’ultima Ligue 1 ha già presentato un’offerta per Solet. Un’offerta da 15 milioni complessivi, 13 di parte fissa e 2 di bonus.

🔁🔴⚪️ RC Lens hat ein Angebot für Oumar Solet (24) 🇫🇷 abgegeben. Das Angebot beläuft sich auf €13 Mio. + €2 Mio. Boni. Auch einige Vereine aus der Bundesliga 🇩🇪 sind an dem Salzburg-Innenverteidiger interessiert [Transfer Update – die Show] #inundaut

📸 Red Bull Salzburg pic.twitter.com/PkeB07lcII — chribo (@ChriboEn) May 24, 2024

Il futuro di Solet, che quest’anno ha collezionato 28 presenze per complessivi 2.141′, potrebbe così essere nel massimo campionato francese e in una squadra che spesso e volentieri ha valorizzato più di tutti i suoi calciatori.