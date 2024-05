Palladino svela la data: “Ecco quando ci vedremo con Galliani”

Il Monza esce sconfitto dall’Allianz Stadium nell’ultima partita di campionato contro la Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa di Raffaele Palladino

Niente da fare per il Monza all’Allianz Stadium contro la Juventus, con i brianzoli che chiudono con una sconfitta il campionato e con pochi stimoli dopo aver ottenuto la salvezza con largo anticipo.

Raffaele Palladino potrebbe lasciare i biancorossi per mete più blasonate, con Fiorentina e Bologna in particolare suille tracce del giovane allenatore campano. L’ex attaccante non scioglie ancora le riserve e svela la data sul summit decisivo con la dirigenza: “L’incontro con Galliani è fissato per inizio giugno. Adesso ho bisogno di staccare la spina, nei prossimi giorni andrò a Napoli per riposarmi. Poi parleremo con il dottor Galliani del futuro con la massima serenità e lealtà. – risponde Palladino alla domande dell’Inviato di Calciomercato.it – Un aggettivo per questo Monza? Fantastico, i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico in questi due anni. Negli spogliatoi li ho ringraziati tutti, ho avuto a disposizione un grande gruppo, che ha remato sempre dalla stessa parte. Quello che mi hanno dato è qualcosa di emozionante, li ringrazierò tutta la vita”.

Palladino dopo Juventus-Monza: “Ringrazierò Galliani e Berlusconi tutta la vita”

Palladino fa un bilancio della sua esperienza alla guida dei biancorossi: “Le due stagioni al Monza equivalgono a due scudetti, non erano affatto scontate. Quest’anno per me e il mio staff è stato ancora più formativo rispetto al primo campionato. È stato fatto un grandissimo lavoro dalla società, merito del dottor Galliani e del presidente Berlusconi: senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile. Lo ringrazierò per tutta la vita. Sia l’anno scorso che quest’anno non abbiamo mai rischiato di lottare per non retrocedere, abbiamo avuto un rendimento costante e la squadra ha mantenuto sempre una posizione di metà classifica”.

Infine sulla partita e la Juventus: “Oggi abbiamo cercato di mettere in difficoltà la Juve, meritavamo qualcosa di più, però quando incontri avversari con questo livello è normale andare in difficoltà. La Juventus è una squadra giovane, ha ottimi talenti come ad esempio Fagioli, il direttore Giuntoli sta lavorando bene e sono certo che faranno grandi cose in futuro”.