Lautaro Martinez fa arrabbiare l’Inter: adesso può succedere di tutto

Non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo di Lautaro Martinez: Inter infastidita, in programma un nuovo vertice con l’agente del capitano

Più di qualche nube si addensa sul futuro all’Inter di Lautaro Martinez, malgrado la volontà (ribadita a più riprese) del ‘Toro’ argentino di allungare il proprio matrimonio in nerazzurro.

Leader in campo e fuori nell’ultima stagione, il capitano è stato il trascinatore dell’Inter nella corsa scudetto e alla conquista della seconda stella, mettendo a referto 26 reti complessive in tutta la stagione. Sembrava solo una formalità quindi il rinnovo di contratto, mentre negli ultimi mesi è sorto qualche grattacapo e la situazione si è cristallizzata con le parti che non hanno ancora trovato l’incastro giusto per la fumata bianca. L’agente del giocatore Camaño continua a professare fiducia e conferma di trattare solo con l’Inter, evidenziando inoltre la volontà del suo assistito di legarsi ancora di più a doppio filo alla ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, il rinnovo di Lautaro non si sblocca: attesa per il nuovo vertice

Tra le righe però l’entourage di Lautaro Martinez chiede un ingaggio superiore alla doppia cifra per diventare così il giocatore più pagato della Serie A, con il suo assistito tra l’altro che nelle scorse ore è stato premiato con la statuetta di MVP dell’ultimo campionato.

Uno stipendio in linea con i migliori centravanti al mondo e non inferiore ad esempio ai 12 milioni netti all’anno che Vlahovic percepirà alla Juventus nella prossima stagione. Camaño negli ultimi giorni ha ribadito a più riprese la sua linea, infastidendo e facendo storcere un po’ il naso alla dirigenza interista e alla nuova proprietà di Oaktree, in un momento dove Marotta e soci erano alle prese con ben altre questioni e ancora più delicate, visto il fresco cambio al vertice della società campione d’Italia. Si percepisce un po’ di tensione per una firma che non arriva, considerando che tutto sembrava apparecchiato a inizio anno e quindi in linea con i rinnovi – praticamente chiusi – di Barella e Inzaghi. La prossima settimane l’agente di Lautaro e l’Inter avranno un nuovo confronto: è presto per dire se sarà decisivo o meno, ma si capirà tanto sul futuro in nerazzurro del bomber albiceleste, attualmente in scadenza nel 2026 e che ambisce quasi al doppio dell’ingaggio.

Fondamentale nella trattativa sarà ovviamente il via libera dei nuovi manager di Oaktree, con l’Inter che arriverebbe a 9 milioni di base fissa più bonus legati anche ai risultati di squadra. Se non si dovesse arrivare presto a una quadra definitiva, potrebbero aprirsi degli scenari inattesi e clamorosi sull’avventura a Milano del ‘Toro’ campione del mondo.