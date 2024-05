La telenovela è finita: l’annuncio UFFICIALE del nuovo allenatore

La telenovela è finalmente finita: la società ha annunciato il nuovo allenatore. Il comunicato e i dettagli

La stagione sta svolgendo al termine in Italia e molti club stanno cercando di definire il loro futuro, a partire dalla guida tecnica.

Vale sicuramente per le big della nostra Serie A, dove Milan, Juventus e Napoli non hanno ancora ufficializzato il nuovo allenatore – ormai, però, siamo in dirittura d’arrivo dopo mesi di trattative. Non bisogna dimenticare anche le serie minori, dove molte società sono attese da stravolgimenti profondi, nuovi progetti da iniziare e portare avanti e, di conseguenza, da nuovi condottieri in panchina.

È il caso del Varese, il club lombardo che milita in Serie D e ha scelto di dare una sterzata netta al suo futuro. Dopo una stagione piuttosto deludente, ma con un terzo posto messo in cascina del girone A, il club ha deciso di puntare su un nuovo allenatore, che ha accettato di portare avanti le ambizioni della società e della città. Dopo qualche giorno di attesa, è arrivata anche l’ufficialità per sancire l’accordo.

Serie D, Varese ha il nuovo allenatore: Floris ha firmato

Ciò che Varese riuscirà a fare sul campo passerà dalle idee e dalla lungimiranza di Roberto Floris. Si tratta di una scelta ben precisa da parte del direttore sportivo Antonio Montanaro, con cui si ricompone la coppia formata al Bra.

Dopo otto stagioni con il club giallorosso, alla guida delle giovanili, e tre con la prima squadra, questo è l’inizio di una nuova avventura in Lombardia, una grossa opportunità per la sua carriera. La società ha annunciato la sua scelta con il comunicato ufficiale: “Roberto Floris è il nostro nuovo mister, diamogli il benvenuto biancorossi!”.

Nel girone A, il sodalizio lombardo è arrivato dietro ad Alcione e Chisola con 66 punti, ma con soli 49 reti all’attivo e 33 subite, segno che la fase offensiva della squadra potrà crescere non poco nei prossimi mesi. Sarà proprio questo l’obiettivo da cui dirigenza e allenatore dovranno ripartire.