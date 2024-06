Malore in appartamento, la Nazionale piange il suo numero uno

Malore in appartamento, la Nazionale piange il suo portiere, scomparso a soli 26 anni

Una terribile notizia sconvolge l’intero mondo del calcio. Una notizia che per dinamica ricorda molto quanto accaduto a Davide Astori quel terribile 4 marzo 2018 ad Udine prima del match tra Udinese e Fiorentina.

Matija Sarkic, portiere del Milwall e della Nazionale montenegrina, ha infatti accusato un malore nella notte mentre si trovava in appartamento. Sarkic è collassato e a nulla sono poi servite le chiamate degli amici per i soccorsi: l’estremo difensore è deceduto nella mattinata di sabato 15 giugno attorno alle 6.30. Nato a Grimsby, in Inghilterra, Sarkic era cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht prima di approdare all’Aston Villa nel 2015. Da lì una serie di prestiti tra serie minori inglesi e Livingston (in Scozia), fino all’approdo al Wolverhampton. Anche qui tre esperienze in prestito tra Shrewsbury Town, Birmingham City e Stoke City, fino all’approdo al Millwall, in Championship, a titolo definitivo la scorsa estate. Una stagione da protagonista e la possibilità di giocarsi un posto per indossare la maglia da titolare del Montenegro, paese del padre, diplomatico, per cui ha sempre giocato anche nelle giovanili.

Sarkic, riferisce il ‘Mirror’, si trovava a Budva, città costiera montenegrina, dopo che era stato chiamato per far parte del gruppo della Nazionale. Lo scorso 5 giugno era sceso in campo da titolare contro il Belgio a Bruxelles nella gara persa per 2-0, ma risultando il migliore in campo con una serie di parate decisive. Questa mattina però la tragica notizia. Inutili sono stati i soccorsi dopo che Sarkic era collassato in appartamento. Tanti tifosi delle squadre in cui Sarkic aveva giocato hanno espresso il loro cordoglio e la vicinanza ai familiari con messaggi sui social. In particolare i tifosi del Millwall: “Un terribile modo di svegliarsi. Una volta leoni, per sempre leoni” (il leone è l’animale che appare sullo stemma del club, ndr).