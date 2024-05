Fonseca ‘aiuta’ il Milan: doppio colpo da 70 milioni

Paulo Fonseca è sempre più vicino al Milan e potrebbe dare un’impronta decisiva al calciomercato rossonero: pronti due colpi da 70 milioni

La telenovela relativa il nuovo allenatore del Milan sta per arrivare ai titoli di coda. Di nomi ne sono usciti davvero tanti negli ultimi mesi, da Antonio Conte a Mark van Bommel passando per Julen Lopetegui.

A questo punto, però, i dubbi sono sempre di meno perché il prossimo tecnico del Diavolo dovrebbe essere Paulo Fonseca. Come vi stiamo raccontando ormai da qualche giorno, le parti sono davvero vicine e potrebbe arrivare molto presto la fumata bianca per l’ex allenatore della Roma, prossimo al ritorno in Italia.

Ovviamente, la società non fermerà qui la sua opera di ricostruzione del gruppo, anzi tenterà di portare a termine alcuni colpi di primo livello e ben assestati che possano alzare notevolmente il livello della rosa. Ci sono già due nomi che il tecnico conosce molto bene per la sua esperienza al Lille e potrebbero aiutare non poco i rossoneri nel loro percorso di crescita.

Il Milan guarda in casa Lille: c’è lo zampino di Fonseca

Iniziamo dalle zone arretrate del campo e quindi dalla porta, dove Mike Maignan non è affatto sicuro della sua permanenza a Milanello, anzi per una buona offerta potrebbe davvero lasciare l’Italia, dopo una stagione deludente e ancora una volta ricca di infortuni.

Per sostituirlo, con Michele Di Gregorio ormai a un passo dalla Juventus, potrebbe spuntare il nome di Lucas Chevalier. In questa stagione al Lille, ha dimostrato grande continuità e senza mai vedere in dubbio la sua titolarità. In più, la sua giovane età gli permette di essere completamente nei piani del progetto Milan. Ha un valore sul mercato di poco superiore ai 20 milioni di euro.

Quello di Jonathan David è di 50 milioni dopo un’altra annata ricca di gol in Francia. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e per questo il Lille dovrà fare un ricco sconto a chiunque voglia puntarci. Occhio, quindi, al club lombardo che segue il ragazzo ormai da due anni e ben prima delle avances a Fonseca. Sarebbe un sostituto perfetto di Giroud, ma occhio anche a Napoli e Roma.