DIRETTA Serie A, Milan-Salernitana: le formazioni ufficiali | LIVE

Seguita in tempo reale da Calciomercato.it, Milan-Salernitana sarà la gara d’addio di Stefano Pioli, ma non solo

Ormai ci siamo, a San Siro la 38esima giornata di Serie A rappresenterà “the last dance” per Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Contro la Salernitana, l’allenatore di Parma dirigerà la sua ultima partita sulla panchina rossonera, dopo cinque anni intensi che hanno riportato anche lo scudetto al Diavolo. Oltre al tecnico, anche Olivier Giroud e Simon Kjaer saluteranno i propri tifosi, andando via a parametro zero.

Ormai sicuri del secondo posto in classifica da diverso tempo, i padroni di casa hanno l’unico obiettivo di vincere, magari a suon di gol, ma di fronte ci sarà una Salernitana che nell’ultima trasferta è riuscita a bloccare sul pareggio la Juventus. Reduci dalla brutta sconfitta in casa del Torino, i rossoneri dovranno fare a meno di Samuel Chukwueze e di Mike Maignan. Stefano Colantuono, dal canto suo, ha chiesto ai suoi ragazzi di provare a salutare la Serie A con onore. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Salernitana

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao.. All. Pioli

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Gyomber, Pasalidis; Zanoli, Coulibaly, Maggiore, Sambia; Candreva, Kastanos; Tchaouna. All. Colantuono

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Juventus* 71, Bologna* 68, Atalanta** 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina 57, Torino 53, Napoli 52, Genoa* 49, Monza* 45, Verona e Lecce 37, Cagliari* 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 16.

*una partita in più

** una partita in meno