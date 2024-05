Dal nerazzurro alla Juventus: 50 milioni per chiudere l’affare

La Juventus è pronta a partire il nuovo corso e a chiudere il primo colpo: 50 milioni per il nerazzurro

La Juventus ha rotto gli indugi ed è pronto a partire con un nuovo progetto. Via Allegri, dentro Thiago Motta che nel post Genoa-Bologna ha dribblato le domande sul suo futuro bianconero.

L’annuncio arriverà a breve e segnerà l’inizio di un nuovo corso che vedrà la società costruire anche una squadra diversa da quella che quest’anno ha chiuso con la Coppa Italia, nella speranza di poter tornare a riempire la bacheca con uno scudetto. Giuntoli si è portato avanti blindando con i rinnovi Cambiaso e Rugani ed intanto lavora all’acquisto di Di Gregorio dal Monza.

Qualcosa verrà fatta sicuramente a centrocampo ed è qui che è pronto l’acquisto dai nerazzurri: Ederson. Il 24enne centrocampista brasiliano dell’Atalanta sarebbe uno degli obiettivi principali della Juventus stando a quanto riferito da ‘fichajes.com’.

Calciomercato Juventus, assalto ad Ederson: sfida al Barcellona

Non c’è quindi solo Koopmeiners, il cui agente ha parlato a Calciomercato.it, tra gli obiettivi di Giuntoli che è pronto a consegnare a Thiago Motta una squadra rinnovata e fatta su misura per il tecnico italo-brasiliano.

Scippare Ederson all’Atalanta non sarà però semplice per due motivi. Il primo è rappresentato dalla valutazione che il club orobico fa, circa cinquanta milioni di euro, e dalla volontà della Dea di non smantellare la squadra che ha vinto l’Europa League. L’altro è la concorrenza del Barcellona, altra big pronta a partire con un nuovo progetto con Flick chiamato a sostituire Xavi.

La Juventus potrebbe contare sui buoni rapporti con l’Atalanta per chiudere l’affare e prendere Ederson che in questa stagione è stato tra i protagonisti assoluti. Sette gol e un assist in tutte le competizioni per un calciatore ancora giovane, ma già con grande esperienza in Serie A. Proprio le caratteristiche che servono alla nuova Juventus.