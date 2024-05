Da Chiesa-Vlahovic a Zirkzee: la Juve ha scelto il nuovo attacco

La Juventus prepara le strategie in vista dell’estate con un attacco che potrebbe cambiare volto ma non troppo. Dai rinnovi di Chiesa e Vlahovic al nome di Zirkzee

Presto inizierà a prendere forma la nuova Juventus del post Allegri. Oggi contro il Monza alle 18 in casa l’ultima uscita stagionale dei bianconeri guidati ad interim da Montero, prima della rivoluzione tecnica che aspetta il club.

Il prescelto è Thiago Motta e con lui le prossime strategie di calciomercato che prevedono cambiamenti ma mirati. Una rivoluzione ragionata che passa però anche dalla permanenza di alcuni big, come certificato dai rinnovi recenti di Rugani e Cambiaso. La Juventus ha infatti prima di tutto l’intenzione di blindare il patrimonio tecnico attualmente presente in rosa.

In questo senso il focus passa all’attacco, reparto che vanta il ‘miglior attaccante del campionato’. Si tratta di Dusan Vlahovic, recentemente insignito del premio per la stagione di Serie A che lo ha visto finora mettere a referto 16 gol. Le reti salgono a 18 in stagione se consideriamo anche la Coppa Italia, con quella decisiva in finale contro l’Atalanta che pesa come un macigno. A tal proposito all’Olimpico non era passata inosservata la presenza del suo agente Darko Ristic, che ha colto l’occasione per aggiornarsi con la dirigenza bianconera, che ha ribadito la centralità del calciatore nel progetto della Juventus.

Calciomercato Juventus, dai rinnovi di Chiesa e Vlahovic al nome di Zirkzee

Al netto di offerte molto alte quindi Vlahovic dovrebbe restare, con la Juve che prova un rinnovo di contratto utile soprattutto a spalmare l’alto ingaggio del centravanti.

Al netto della permanenza del serbo va inserito nel lotto dei papabili per l’attacco anche Joshua Zirkzee con Giuntoli, e ovviamente Thiago Motta, che spingerebbero in questa direzione. Il prezzo è di 40 milioni e c’è la concorrenza di Arsenal e Milan, considerando inoltre che andrebbe ceduto almeno uno tra Milik e Kean.

A completare il mosaico offensivo c’è poi la caccia al rinnovo di Federico Chiesa che ha il contratto in scadenza 2025, motivo per cui l’incontro con Ramadani diventa imminente. La prossima settimana ci sarà infatti il summit per provare a porre le basi del prolungamento con le intenzioni di tutte le parti che vanno proprio in questa direzione.