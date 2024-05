Pioli salta l’ultima del Milan: ecco chi va in panchina al suo posto

Il mercato del Milan ruota intorno al nuovo allenatore al posto di Pioli, che non sarà in panchina per l’ultima partita dei rossoneri

Stefano Pioli all’ultimo ballo, stavolta per davvero. Domani sera alle 20.45 a San Siro ci sarà la festa finale, non proprio a coronare una stagione da sogno, visto che il secondo posto è una magra consolazione in confronto a una serie di traguardi e obiettivi non centrati. Ma sarà il giusto tributo a chi ha fatto la storia recente del Diavolo, a partire dal tanto contestato e criticato mister.

Nel primo tempo del match con la Salernitana ci si attende ancora il solito silenzio per ricordare alla società che non è finita qui, ma nella ripresa ci sarà solo spazio per cori e celebrazioni, per ricordare invece che il popolo rossonero c’è sempre stato e ci sarà sempre. Saluterà chi ha onorato la maglia negli ultimi anni, come il capitano Simon Kjaer e il bomber Olivier Giroud che hanno già annunciato l’addio per chiudere la carriera altrove. E poi ovviamente appunto Stefano Pioli, per cui il comunicato sarebbe atteso per questa sera. Non si parlerà verosimilmente di esonero, per quanto c’è stato in questi anni e per il legame che resterà, ma i termini e la formula utilizzata saranno decisamente diversi.

Milan, con la Roma non ci sarà Pioli: in panchina Bonera

Nessun riferimento quindi a ‘licenziamenti’ o bruschi addii, nonostante l’anno ancora rimanente sul contratto. La società e la piazza lo deve all’allenatore che ha riportato in alto il Milan in Italia, tornando stabilmente in Champions League dopo sette anni e vincendo lo scudetto – da sfavorito – dopo 11 anni.

In realtà la stagione del Milan non si chiuderà ufficialmente domani contro la Salernitana già retrocessa, visto che venerdì prossimo è in programma un’amichevole contro la Roma dall’altra parte dell’oceano. A Perth la sfida con i giallorossi, organizzata ovviamente per motivi commerciali, ma non ci sarà appunto Pioli. Al suo posto in panchina siederà Daniele Bonera, nello staff del tecnico e prossimo allenatore dell’Under 23. Questo ovviamente in attesa di Paulo Fonseca, che ormai è l’erede designato di Pioli. I contatti sono fitti, l’annuncio potrebbe arrivare proprio dopo l’amichevole in Australia, con un contratto che può essere di due anni con opzione per il terzo. Anche se i tifosi sembrano tutt’altro che convinti del portoghese.