DIRETTA Serie A, Genoa-Bologna 0-0: Match iniziato LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e il Bologna di Thiago Motta in tempo reale

Il Genoa riceve il Bologna a Marassi nell’anticipo del venerdì valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tutta rossoblu tra due formazioni che ampiamente centrato il rispettivo obiettivo che sarà diretta dall’arbitro Santoro della sezione di Messina.

Reduci dal rocambolesco pareggio casalingo per 3-3 contro la Juventus cui ha fatto seguito la festa per la qualificazione alla prossima Champions League, i felsinei del grande ex Thiago Motta puntano a chiudere con un successo. Tre punti che darebbero la certezza del terzo posto finale grazie ad una migliore differenza reti rispetto ai bianconeri, impegnati domani contro il Monza. Ma anche i liguri dell’altro ex Alberto Gilardino vanno a caccia di una vittoria dopo il ko contro la Roma dello scorso week end che coronerebbe una grande stagione da neopromossa. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata finì con un pareggio per 1-1, con la rete di De Silvestri in pieno recupero a impattare il vantaggio iniziale di Gudmundsson. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Bologna live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Bologna

GENOA (3-5-2): Leali; Cittadini, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Vitinha. All. Gilardino

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; De Silvestri, Lucumì, Beukema, Lyogiannis; El Azzouzi, Moro, Fabbian; Orsolini, Castro, Saelemaekers. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Bologna e Juventus 68, Atalanta** 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina 57, Torino 53, Napoli 52, Genoa 46, Monza 45, Verona e Lecce 37, Cagliari* 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 16.

*una partita in più

** una partita in meno