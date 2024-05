Zhang rompe il silenzio: il messaggio dopo l’addio all’Inter

L’ormai ex presidente dell’Inter Steven Zhang rompe il silenzio e lancia un messaggio sui social dopo l’addio ai nerazzurri

Il 22 maggio 2024 resterà una data da non dimenticare per la storia dell’Inter. Da oggi, infatti, la società nerazzurra passa di mano con Oaktree che ne prende il controllo totale.

Steven Zhang non ce l’ha fatta a ripagare il finanziamento da 275 milioni di euro, oltre gli interessi, ed ha dovuto passare la mano. Proprio il presidente nerazzurro, ormai ex, è tornato a parlare dopo la lettera inviata sabato scorso al popolo nerazzurro.

Questa volta Zhang ha parlato tramite social, rispondendo ad un post pubblicato da Federico Dimarco. L’esterno ha voluto esprimere la propria gratitudine al presidente della seconda stella: “Grazie Steven. Non dimenticheró mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre”.

Tra i commenti spunta anche quello dell’ex patron dell’Inter: “Fede, ti voglio bene”. Un commento che ha raccolto quasi tremila mi piace e numerose risposte, con molti tifosi che si uniscono al ringraziamento per Zhang.