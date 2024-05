UFFICIALE Roma: Ghisolfi è il nuovo direttore tecnico della Roma

No ai Lukaku, sì ai nuovi Fofana: ecco come sarà la Roma del futuro di Ghisolfi e De Rossi

Adesso è ufficiale, Florent Ghisolfi è il nuovo Direttore tecnico della Roma.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica – recita il comunicato del club giallorosso – Ex calciatore professionista, Ghisolfi ha iniziato la carriera di allenatore lavorando in diversi club francesi per poi affermarsi come dirigente. Nel 2019 è stato nominato Direttore Sportivo del Lens, dove ha posto le basi della squadra che avrebbe conquistato una storica qualificazione in Champions League”.

L’#ASRoma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. Il Club rivolge a Ghisolfi un caloroso benvenuto a Roma e gli auguri di buon lavoro. 📄 https://t.co/RYXMG9w4Bp pic.twitter.com/GMOnCjuo4R — AS Roma (@OfficialASRoma) May 22, 2024

“Nel 2022 è approdato al Nizza come Direttore Sportivo, contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione della rosa della prima squadra e al suo ritorno nel calcio europeo. Il Club rivolge a Ghisolfi un caloroso benvenuto a Roma e gli auguri di buon lavoro”.

No ai Lukaku, sì ai nuovi Fofana: ecco come sarà la Roma del futuro targata Ghisolfi (e De Rossi).