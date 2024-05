Cessione Inter, l’annuncio fa chiarezza: cosa succede con il rinnovo di Lautaro Martinez

Cessione Inter, si chiariscono gli scenari per il futuro del club nerazzurro: cosa cambia per il rinnovo di Lautaro Martinez

Cosa ci riserva il futuro, calcisticamente e non solo, non è dato saperlo. Il clima, in casa Inter, in questo momento è di particolare incertezza, per i significati che potrà assumere il passaggio di consegne della società dalle mani della famiglia Zhang e del gruppo Suning al fondo americano Oaktree, a propria volta controllato dal fondo canadese Brookfield.

Serviranno alcuni giorni per capire con esattezza l’impatto a livello di gestione e di management, anche se l’impressione sembra di confermare in blocco tutta l’area sportiva, in questo momento. Verrà poi il momento delle riflessioni a livello di budget e di calciomercato, che è forse l’aspetto che preoccupa maggiormente la tifoseria. Non solo per quanto riguarda la campagna acquisti, ma anche i rinnovi di contratto, tra cui quello di Lautaro Martinez.

Futuro Lautaro Martinez, l’annuncio in diretta: “I tifosi non tremino, non cambia nulla”

In questo senso, arrivano dichiarazioni importanti da Marco Bellinazzo, giornalista del ‘Sole 24 Ore’, che, intervenuto a ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’, ha tranquillizzato l’ambiente interista.

“Il comunicato di Oaktree fa tremare i tifosi dell’Inter – ha spiegato – Ma non credo che il progetto sportivo ed economico del club cambi”. Affermazioni che sembrerebbero far propendere per una permanenza dello status quo e una squadra nerazzurra che potrebbe continuare a basarsi su giocatori di livello per puntare a vincere ancora e mantenere quanto meno inalterato, se non accrescere, il proprio valore.