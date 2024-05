Infortunio e lacrime Zirkzee, l’annuncio dopo Napoli-Bologna

Cambio obbligato per infortunio e giocatore in lacrime: tifosi e società temono un lungo stop per Zirkzee

La stagione potrebbe terminare con qualche giornata d’anticipo: l’attaccante del Bologna è uscito in lacrime dopo l’infortunio.

Fiato sospeso in casa Bologna dopo l’infortunio occorso a Joshua Zirkzee nel secondo tempo della partita di Napoli. Una giornata meravigliosa per la truppa di Thiago Motta, a un passo dalla aritmetica qualificazione in Champions League, macchiata dall’infortunio dell’attaccante olandese, costretto a chiedere la sostituzione nella ripresa di gioco al ‘Maradona’ di Napoli, con i rossoblu già avanti di due gol.

Sostituzione obbligata al settantatreesimo minuto di gioco per l’attaccante cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, fermato da un problema di natura fisico. E così il tecnico dei felsinei Thiago Motta è stato costretto ad operare la sostituzione, inserendo al posto dell’ex Parma il giovane centravanti argentino Santiago Castro.

Bologna, infortunio e lacrime per Joshua Zirkzee

L’attaccante numero 9 del Bologna è stato poi inquadrato in lacrime dopo la sostituzione al ‘Maradona’.

Il giocatore avrebbe sentito tirare il flessore della gamba sinistra come confermato a fine partita dal tecnico rossoblu Thiago Motta che ai microfoni di Dazn ha spiegato: “Joshua ha sentito tirare il flessore della gamba sinistra”. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma appare chiaro il rischio di una stagione finita in anticipo. Occhio anche all’eventuale partecipazione agli Europei con la Nazionale olandese.