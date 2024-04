Milan, accuse a Pioli: “Ha deprezzato Leao e valorizzato nessuno”

Stefano Pioli saluta mestamente il Milan, ancora critiche dopo la sconfitta nel derby: bilancio negativo degli ultimi anni

La sconfitta nel derby contro l’Inter, la sesta di fila (peggior striscia di sempre per un allenatore del Milan), conclude l’avventura rossonera di Stefano Pioli. Che resterà in panchina per le ultime cinque gare di campionato, in cui i rossoneri dovranno cercare quanto meno di confermarsi al secondo posto in classifica, prima di dire addio.

Il Milan ci ha provato, a guastare i piani dei ‘cugini’ e a rimandare la loro festa scudetto, ma l’Inter si è dimostrata superiore come lungo tutta l’annata. Ci ha messo del suo anche il tecnico emiliano con scelte che non si sono rivelate particolarmente azzeccate, come quella di Leao portato in posizione di attaccante centrale. La gestione del talento portoghese è forse uno dei punti che maggiormente si contestano all’allenatore rossonero, che raccoglie critiche su critiche.

Attacco a Pioli: “Eviterei di prenderlo in panchina”

Ne parla duramente anche il giornalista Giancarlo Padovan, che è stato intervistato da ‘Radio Punto Nuovo’. Facendo un sunto poco lusinghiero degli anni di Pioli al Milan, al netto dello scudetto vinto due anni fa.

“Negli ultimi due anni ha fatto male e non ha combinato nulla – ha spiegato – Ha deprezzato Leao e non ha valorizzato nessuno. L’anno scorso era arrivato quinto in campionato, quest’anno ha raccolto risultati pessimi”. In ottica Napoli, dunque, Padovan non lo consiglierebbe a De Laurentiis: “Lo eviterei. Il migliore per rapporto qualità-costi secondo me sarebbe Italiano, che con una rosa modesta ha portato la Fiorentina a grandi risultati. Per ora, il presidente azzurro continua a sfogliare la margherita, ma mi sembra non avere idee concrete su come uscire dal disastro. E le sue scelte, dettate dall’irascibilità, mi fanno paura, parlando di una persona che non capisce nulla di calcio. Adesso deve rifondare, con questa rosa il Napoli non può costruire più nulla”. Napoli che nel frattempo, come raccontato su Calciomercato.it, continua a inseguire Conte, ma valuta anche altri profili. Oltre a Pioli e Italiano, anche Gasperini in lizza.