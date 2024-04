Zhang si gode lo scudetto: “Un traguardo per pochi”

La festa interista coinvolge anche il presidente Steven Zhang: arriva il messaggio del massimo dirigente nerazzurro

Festa grande in casa Inter per la vittoria del ventesimo scudetto. Ai messaggi festosi si aggiunge anche quello del presidente nerazzurro Steven Zhang.

Non era presente a Milano, ma Steven Zhang non ha fatto mancare il suo supporto all’Inter in una serata indimenticabile come quella del ventesimo scudetto, dunque la seconda stella, vinto nel sempre attesissimo derby con il Milan. “Wow, 20. Che numero! 20 Scudetti. 116 anni e ora finalmente siamo qui” ha dichiarato il presidente dell’Inter in un video-messaggio inviato a squadra e tifosi a fine partita.

“Oggi è un giorno speciale, un giorno storico per tutta la grande famiglia nerazzurra” ha sottolineato Zhang che ammette: “Abbiamo il cuore pieno di gioia perché l’Inter ha raggiunto un traguardo a cui solo pochi possono ambire”. Ecco perché “tutti gli interisti del mondo festeggiano la conquista della seconda stella”.

Inter, le parole di Zhang per il ventesimo scudetto

Dopo aver “affrontato innumerevoli sfide, tra successi e momenti di difficoltà, fino ad arrivare alla gloria più grande, che ci ripaga di tutti i nostri sforzi” l’obiettivo dell’Inter resta lo stesso: “Tornare ai vertici in Italia e in Europ” e “insieme lo abbiamo centrato”.

Un successo che arriva grazie al “lavoro di una dirigenza e di uno staff di altissimo livello anche fuori dal campo”. I principali ringraziamenti di Steven Zhang vanno “ai nostri guerrieri che lottano sul campo. Al nostro grande mister, Simone Inzaghi, e tutto il suo staff: grazie Simone”, definito da Zhang come “un tecnico, una persona eccezionale, che ha plasmato la nostra squadra con una mentalità vincente”.

E poi ancora, un pensiero rivolto ai tifosi “che cantano con me il coro più bello: ‘per tutti quei chilometri che ho fatto per te!…’. Ecco questo è il canto che mi emoziona di più e che presto farete risuonare insieme a San Siro”. Infine, un bilancio di questi primi otto anni di presidenza nerazzurra: “Abbiamo vissuto insieme due finali europee, 7 trofei, per due volte siamo stati i migliori in Italia. Abbiamo fatto crescere la nostra Inter, insieme, siamo arrivati a vette inimmaginabili, dentro e fuori dal campo”.