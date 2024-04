Inzaghi festeggia lo Scudetto: “Derby che fa la storia. Ecco il mio limite”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine di Milan-Inter, derby che ha consegnato lo Scudetto ai nerazzurri

E’ tempo di far festa in casa Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno vinto il derby e conquistato lo Scudetto, battendo il Milan per 2 a 1.

Il tecnico fresco campione d’Italia non può che essere felice della grande cavalcata che ha portato al tricolore: “E’ una bellissima serata – afferma subito Inzaghi in conferenza stampa -, una serata di grandi emozioni da condividere con tutti, dal presidente che purtroppo non è con noi, fino ad arrivare ai tifosi. Il pensiero va anche alla mia famiglia, a mia moglie ai miei figli e ai miei genitori. Il mio limite è quello di non riuscire a tenere fuori di casa il lavoro, ecco perché lo dedico anche a loro. Sono orgoglioso di questa gente”.

Poi chiaramente arrivano gli elogi ai suoi uomini. Nessun riferimento specifico, ma lo Scudetto è un successo di tutti: “La squadra ha dato tutto – prosegue Inzaghi -, abbiamo creato un gruppo fantastico. Abbiamo vinto lo Scudetto praticamente nove giornate prima e oggi è arrivato la matematica, con una partita che resterà nella storia. Oggi sarà indimenticabile, festeggeremo lo Scudetto con la nostra gente nei prossimi giorni. Tutti si meritano questa gioia. Volevamo vincere stasera e nel primo tempo potevamo chiudere con più gol di vantaggi”.

Arriva poi un messaggio anche agli avversari, ancora una volta sconfitti: “Onore al Milan – afferma Inzaghi –, non era semplice e hanno lottato fino alla fine. In questi tre anni sono stati dei validissimi avversari e lo saranno anche nei prossimi anni. Sono stati tre anni meravigliosi, questa gara rimarrà per tanto. Io ancora devo capire, ma sono estremamente contento”