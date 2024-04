Lo Special One si trova senza panchina dopo essere stato esonerato lo scorso gennaio dalla Roma

Per un Daniele De Rossi che in Europa League vola sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato con la sua Roma il Milan nel doppio confronto dei quarti, c’è un José Mourinho che studia tutte le possibilità per il futuro. La forza dello Special One è stata probabilmente ridimensionata in quest’ultima stagione nella Capitale, dopo aver centrato due finali europee di fila alla guida dei giallorossi.

Il tecnico portoghese, esonerato ufficialmente dalla Roma lo scorso gennaio, non ha incassato benissimo il colpo. Da qui alla prossima estate l’allenatore avrà modo di riposare e riflettere sulla migliore strada da prendere per la nuova stagione. Chi in passato ha bussato con una certa insistenza alla porta dell’ex Inter ricevendo in cambio una risposta negativa, è l’Arabia Saudita. Un campionato cresciuto tanto nell’ultimo anno e pronto a tornare alla carica di Mourinho per convincerlo a valutare quantomeno la possibilità di un trasferimento.

Ad oggi sembra ancora improbabile che il tecnico portoghese abbia intenzione di lasciare l’élite del calcio europeo. Anzi, davanti ad una proposta importante in arrivo specialmente dalla Premier League, difficilmente l’allenatore si tirerebbe indietro. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato in Inghilterra soprattutto al West Ham, anche se a far discutere è stata la sua presenza a Craven Cottage la scorsa domenica per assistere all’incontro vinto in trasferta dal Liverpool contro il Fulham.

Mourinho al Liverpool: rumors sull’eredità di Klopp

Nonostante la presenza di Mourinho per il match fosse già stata annunciata in anticipo, in Inghilterra ha destato parecchio scalpore.

Il tecnico, che vive stabilmente a Londra, secondo quanto riportato da ‘Sport’ non sembra essere in questo momento un obiettivo concreto del Liverpool. Allo stesso tempo, secondo il diario spagnolo, la sua presenza in un match dei ‘Reds’ riapre il dibattito sull’eredità in panchina che il prossimo giugno lascerà Jurgen Klopp. In Inghilterra il blitz di Mourinho ha destato grande curiosità: dopo le due esperienze al Chelsea e la parentesi al Tottenham, per lo Special One sarebbe un ritorno clamoroso alla guida di un progetto ambizioso.