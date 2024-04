Lo Scudetto stravolge il calendario: partita rinviata

Cambia il giorno della partita. E’ atteso a breve l’annuncio ufficiale dello spostamento del match valevole per la 34esima giornata di Serie A

Con la vittoria nel derby, l’Inter ha matematicamente conquistato lo Scudetto. Ieri sono iniziati i primi festeggiamenti, ma sarà una settimana calda per i tifosi nerazzurri, ma anche per i calciatori.

La festa tricolore vera e propria, però, si terrà il prossimo weekend e per poter far tutto al meglio si è deciso di cambiare il giorno della sfida contro il Torino, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A.

Come appreso da Calciomercato.it, il match tra i nuovi campioni d’Italia e la squadra di Ivan Juric si terrà, infatti, domenica alle ore 12.30 e non più alle ore 15.00 di sabato come era inizialmente in programma. Si attende solo l’annuncio ufficiale.