L’ex Roma al posto di Inzaghi: ribaltone totale dopo le dimissioni

Dopo lo scudetto dell’Inter e in attesa dei prossimi verdetti ufficiali, si scalda il mercato degli allenatori

Con ben cinque giornate di anticipo, ieri l’Inter ha vinto il suo ventesimo scudetto in Serie A. Assicurarsi il titolo della seconda stella in casa del Milan, oltre a creare una dicotomia di sensazioni a San Siro e in città, darà il via ad un valzer delle panchine che si preannuncia incandescente nelle prossime settimane.

Il primo attore coinvolto sarà, per forza di cose, Stefano Pioli. L’eliminazione dall’Europa League e il sesto derby consecutivo di fila perso faranno scrivere i titoli di coda sull’avventura in rossonero del tecnico emiliano, con il casting per la sua successione che va avanti già da tempo. L’ex allenatore di Fiorentina e Lazio è finito nei radar di Bologna e Napoli, ma non sarà l’unico a partecipare al gran ballo di fine anno.

Intreccio Inter-Juve-Milan: Fonseca variabile impazzita

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come in senso alla dirigenza milanista stia prevalendo l’identikit di un profilo straniero, con Julen Lopetegui e Paulo Fonseca in costante contatto con i vertici del club, anche se lo spagnolo ha molto mercato pure in Premier (West Ham). Per quanto riguarda il portoghese ex Roma, nelle ultime ore è spuntata una candidatura che potrebbe far felici Inter e Juventus.

Secondo ‘footballtransfers.com’, infatti, il Liverpool avrebbe contattato l’attuale allenatore del Lille per affidargli il delicato ruolo di erede di Jurgen Klopp, dimessosi già da qualche mese. L’ex Shakhtar rappresenta un’alternativa meno dispendiosa rispetto a Ruben Amorim e Roberto De Zerbi, che hanno una clausola rispettivamente da 15 e 13 milioni di euro sul contratto con Sporting e Brighton.

Se i Reds dovessero veramente scegliere Fonseca, mollerebbero anche la presa su Thiago Motta, obiettivo numero uno della Juve per il post Allegri, e su Simone Inzaghi, da tempi non sospetti monitorato dalla società inglese.