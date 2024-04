Lazio-Juve, Tudor amaro ma orgoglioso. Su Felipe Anderson: “Ha un piede spaccato”

Beffa tremenda per la Lazio, che esce dalla Coppa Italia dopo un’ottima prova non sufficiente visto il gol subito nel finale: le parole di Tudor

La Lazio sfiora l’impresa, va avanti 2-0 pareggiando i conti con la Juventus ma poi subisce nel finale il gol decisivo di Milik. La squadra di Tudor esce dalla Coppa Italia a testa alta, ma con enormi rimpianti dopo la doppietta di Castellanos.

Le parole del tecnico croato in conferenza stampa: “Tanta amarezza, perché siamo dispiaciuti, facciamo i complimenti alla Juve. Abbiamo fatto una grandissima gara, i ragazzi hanno dato tutto”.

Che tipo di risposte sta avendo dai subentranti? “La squadra è mentalizzata. Sono importanti i cambi per cambiare la partita”.

Calo fisico negli ultimi 20 minuti? Se lo aspettava? “La Juve ha una fisicità a livello mondiale, gente di gamba e velocità. In tante partite son oandati oltre, avevano dei problemi e avevano speso tanto con tante gare, un po’ l’abbiamo pagato. La strada è questa. Il comportamento è giusto, non è bastato, guardiamo con ottimismo al futuro”.

L’amarezza di stasera la preoccupa nel rush finale con partite sulla carta abbordabili? “Può influire solo positivamente. I ragazzi erano molto tristi e dispiaciuti, ma dall’altra parte anche orgogliosi. Su tre volte abbiamo battuto due volte la Juve, esco più con questa sensazione che altro”.

Queste ultime di campionato può dare lo slancio per la prossima? Avete un obiettivo? “Fare il massimo, vincere il più possibile, questo è l’obiettivo. Chiaro che manca poco, poi bisognerà rintracciare i profili giusti per noi. Il mio calcio è a campo aperto, invece la squadra era costruita diversamente. Alcuni stanno imparando, col tempo si migliorerà. Cosa intendo? Penso di sì, giocatori di gamba e fisico”.

Lazio-Juve, Tudor sul cambio di Felipe Anderson: “Aveva un piede spaccato”

Come mai ha tolto Felipe Anderson? “Doveva uscire già all’intervallo, aveva un piede spaccato. Ha stretto i denti”.

Si sta creando feeling tra lei e la squadra, recepisce in corsa le sue indicazioni. “Dal primo giorno mi sono piaciuti tutti, sono uscito dagli allenamenti felice e contento, perché non si è sbagliato niente. Si crea il rapporto dal primo giorno, si parla. Poi anche io mi devo adattare a loro, ma sono felice di come sta andando”.

La Lazio si è schiacciata nel finale. “Anche dall’altra parte hanno accelerato”.

Castellanos si è sbloccato, le ha detto qualcosa? “Abbiamo parlato, è un ragazzo meraviglioso. A volte pensa troppo, è generoso, ha movimenti e anche gol. Sono felice per lui, molto contento, perché l’attaccante vive per il gol. Il cambio? Una scelta tecnica”.