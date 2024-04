HIGHLIGHTS | Castellanos illude la Lazio, Milik manda la Juve in finale

La Juventus vola in finale grazie al gol di Milik nei minuti finali: la Lazio sfiora l’impresa ma poi cede, decisivi i cambi bianconeri

Ci aveva creduto la Lazio: la squadra di Tudor è arrivata ad un soffio dal portare la Juventus ai tempi supplementari. Dopo il 2-0 subito all’andata, i biancocelesti hanno bisogno di premere subito il piede sull’acceleratore e Castellanos non si fa pregare quando su calcio d’angolo salta più in alto di Alex Sandro e dà subito il vantaggio ai suoi.

La Juventus prova a reagire, creare una buona occasione con Vlahovic, ma non riesce a riacciuffare il pareggio e rischia nel finale quando Perin è bravo a respingere una conclusione del solito Castellanos: all’intervallo si va così con la Lazio avanti 1-0.

Ad inizio ripresa i padroni di casa trovano subito il gol che rimette in parità il doppio confronto: è ancora Castellanos a scattare sul filo del fuorigioco e battere Perin. Il 2-0 significherebbe tempi supplementari e lo scenario non preoccupa Allegri che in panchina aspetta un po’ prima di fare i cambi. Quando però procede con le sostituzioni sono quelle decisive: entrano Weah e Milik che confezionano il gol qualificazione.

Lazio-Juventus 2-1: i cambi di Allegri decidono il match

L’americano riceve palla e calcia verso la porta, il pallone finisce sui piedi di Milik che deve soltanto spingerlo in porta. È la rete che vale la finale per la Juventus visto che la Lazio nei minuti conclusivi non riesce mai ad avvicinarsi alla porta di Perin.

Delusione per gli uomini di Tudor che avevano cullato il sogno di ribaltare la sconfitta dell’andata. Grande gioia per Allegri e tutti i bianconeri che volano in finale e attendono ora la vincente di Atalanta-Fiorentina.

LAZIO-JUVENTUS 2-1 (2-3 TOT.): 12′ e 49′ Castellanos (L), 83′ Milik (J)