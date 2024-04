Hakimi torna all’Inter: è tutto deciso

L’esterno marocchino si è complimentato con i nerazzurri per la conquista del ventesimo scudetto

Lo sa bene Achraf Hakimi cosa significhi poter sollevare uno Scudetto con la maglia Inter. L’esterno marocchino, passato al Paris Saint Germain nell’estate 2021, ha lasciato a Milano grandi ricordi ed un fortissimo legame con l’intero ambiente nonostante la sola stagione disputata prima dell’addio.

Sacrificato sull’altare del bilancio, l’ex Real Madrid è stato uno dei grandi interpreti del 19esimo scudetto conquistato con Antonio Conte in panchina. Calciatore che non ha mai nascosto il desiderio di poter tornare un giorno a Milano, ma che per ragioni economiche negli ultimi due anni è sempre stato visto come un affare proibitivo per un club attento alla sostenibilità come l’Inter. Eppure, a più riprese, negli ultimi tempi sono venute fuori voci su un possibile ritorno in nerazzurro, favorite anche dalla grande amicizia con Lautaro e compagni.

Proprio Hakimi, è stato tra i primi grandi ex nerazzurri a congratularsi con l’Inter per la conquista dello scudetto della seconda stella. Un commento che è stato particolarmente apprezzato dai tifosi interisti, pronti in qualsiasi momento a riaccogliere a braccia aperte l’esterno marocchino. Un’operazione ad oggi da fantamercato, soprattutto considerato il forte affollamento sulla corsia di destra dopo l’acquisto a gennaio di Buchanan. Solamente una cessione a cifre alte di Dumfries, in scadenza di contratto nel giugno 2025, potrebbe riaccendere quantomeno la fantasia dei dirigenti.

Calciomercato Inter, i tifosi sono sicuri: Hakimi per il sogno Champions

Conquistato lo Scudetto numero venti della storia del club, il nuovo obiettivo per l’Inter non può che diventare la Champions League, solamente sfiorata nella finalissima persa con il Manchester City appena un anno fa.

Nell’anno in cui verrà inaugurato il nuovo formato della competizione europea, la squadra di Simone Inzaghi vorrà essere certamente tra le protagoniste. Per alzare ulteriormente il livello, stando alle numerose risposte arrivate dagli utenti di Calciomercato.it al sondaggio lanciato su ‘X’, l’Inter dovrebbe far di tutto pur di riprendere Hakimi dal Psg. Il laterale destro è stato il preferito dai tifosi nerazzurri con il 45,7%, davanti ad altri top player come Valverde (26,1%), Julian Alvarez (23,9%) e Marquinhos (4,3%).