DIRETTA Coppa Italia, Lazio-Juventus: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Igor Tudor e la Juventus di Max Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita alla Lazio nella Capitale nella prima semifinale di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Una sfida che mette in palio l’accesso alla finalissima del 15 maggio che sarà diretta dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, che sono reduci dai due pareggi di fila in Serie A contro il Cagliari e nel derby contro il Torino, hanno tre risultati utili a disposizione. Oltre alla vittoria ed al pareggio, infatti, la Juve va avanti con una sconfitta di misura visto il successo dell’andata per 2-0 firmato da Chiesa e Vlahovic. Dall’altro lato i biancocelesti dell’ex Igor Tudor, che invece hanno fatto bottino pieno nelle ultime due uscite contro la Salernitana ed il Genoa, hanno bisogno di vincere con tre o più gol di scarto per ribaltare la situazione. In caso di vittoria con due gol di scarto, invece, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su smartphone, tablet e pc sulla app di Mediaset Infinity. In campionato, su questo stesso campo, i capitolini si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie ad un gol di Marusic. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Atalanta e Fiorentina in programma domani. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Juventus live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Juventus

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Cataldi, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri