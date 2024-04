Via per il Fair Play Finanziario, dall’Inter al Milan: che affare

Derby non solo in campo: Inter e Milan pronte a darsi battaglia anche sul mercato

Derby in campo, ma anche sul mercato. Il 33esimo turno del campionato di Serie A ci ha consegnato la stracittadina tra Milan ed Inter in un’inedita serata di lunedì, dovuta agli impegni europei del club rossonero.

Una sfida che potrebbe però prolungarsi anche fuori dal campo, visto che, come già accaduto in passato, non ultimo nelle sessioni passate, Inter e Milan potrebbero sfidarsi sul mercato a caccia di obiettivi comuni. Certo in casa Milan prima di muoversi per nuovi giocatori sarà importante capire chi sarà la prossima guida tecnica, ma se il club dovesse risolvere alla svelta questo discorso, allora l’attenzione verrebbe tutta dirottata sul mercato e su chi potrebbe fare al caso del nuovo allenatore. Di certo la dirigenza rossonera ha già molti nomi sul proprio taccuino, come quello di Trevoh Chalobah.

Non solo in campo, è derby Milan-Inter anche per Chalobah

Il difensore centrale del Chelsea è stato seguito con grande attenzione in passato dal Milan, che sarà costretto ad acquistare almeno un nuovo difensore centrale, visto che l’addio di Simon Kjaer sembra ormai certo. Il danese non prolungherà il suo contratto e visti i problemi in quel ruolo, non è scontato che possano arrivare almeno due giocatori.

Chalobah è sicuramente tra i profili seguiti. Apprezzato per la sua duttilità (in grado di giocare anche come mediano o terzino destro), Chalobah può dire addio al Chelsea alla fine di questa stagione, nonostante un contratto fino al 2028. Il giocatore nato in Sierra Leone, sottolinea ‘Football Insider’, è destinato a finire sul mercato. Nonostante Pochettino gli abbia dato spazio nelle ultime uscite, il classe 1999 sembra destinato a lasciare i ‘Blues’. Un addio dovuto anche per ragioni di Fair Play Finanziario: essendo prodotto del proprio vivaio il giocatore garantirebbe al club una plusvalenza importante. Vero che il contratto di Chalobah è molto lungo, ma mettere il giocatore sul mercato significa per il Chelsea non poter tirare troppo la corda sul prezzo.

Un vantaggio per il Milan, che ha ottimi rapporti con la società londinese, ma anche per l’Inter. Pure i nerazzurri infatti hanno seguito in passato Chalobah con grande attenzione. Ideale per ricoprire il ruolo di centrale di destra, l’inglese è stato seguito con grande attenzione e potrebbe quindi tornare di moda anche per Inzaghi. Già sostanzialmente chiuse le operazioni Zielinski e Taremi, i nerazzurri sarebbero in cerca di un rinforzo in difesa e il giocatore del Chelsea potrebbe rappresentare la giusta occasione, Milan permettendo. Ma non solo, visto che anche Nottingham Forest e West Ham avevano messo gli occhi su di lui a gennaio.