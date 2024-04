Real-Barcellona e il gol fantasma: quello che nessuno aveva visto

Real-Barcellona passerà alla storia anche per il caso del gol fantasma di Yamal: emerge dalle immagini qualcosa che nessuno aveva notato

Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona non ha deluso le attese, regalando una partita fatta di ribaltoni e colpi di scena continui. Risolta dai ‘Blancos’ al 91′ con la rete decisiva di Bellingham che di fatto ha deciso la Liga a loro favore, dopo che i blaugrana per due volte avevano cullato il colpaccio. Ma sarà una partita di cui si parlerà a lungo per il gol fantasma di Lamine Yamal.

Il geniale colpo di tacco su angolo del giovane attaccante è stato respinto da Lunin forse oltre la linea di porta. Nessuna certezza definitiva dalle immagini Var, l’assenza della Goal Line Technology nella Liga è destinata a far discutere più che mai e forse l’episodio potrebbe portare a un cambiamento epocale da questo punto di vista. Ma rivedendo le immagini emergono aspetti inattesi sulla vicenda.

Secondo il giornalista Josè Luis Sanchez, intervenuto sul canale Twitch di ‘SportPlus’, l’eventuale rete di Yamal sarebbe stata comunque da invalidare per fuorigioco. Al momento del tocco di tacco di Yamal, infatti, Cubarsì è oltre la linea difensiva del Real e la sua posizione andrebbe a impattare su Lunin, che deve ‘evitarlo’ per compiere poi la parata.