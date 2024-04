Pioli sorprende tutti: fuori un big per fermare Inzaghi

Le ultime verso il derby. Stefano Pioli è pronto a cambiare il suo Milan per fermare l’Inter. Il tecnico di Parma sta pensando ad una nuova sorpresa in avanti

Stefano Pioli non vuole arrendersi al suo destino. Nell’ultimo periodo il suo Milan ha sempre perso contro l’Inter, non riuscendo mai a capire il modo per fermare gli uomini di Simone Inzaghi.

I rossoneri, come ha affermato ieri in conferenza, il tecnico di Parma, le hanno provate davvero tutte, ma senza successo. Lo strapotere nerazzurro ha annichilito il Milan fin da subito. E’ la storia degli ultimi derby che ci dice come il Diavolo sia andato sotto nei minuti iniziali e poi sia stato incapace di avere una reazione efficace.

Pioli proverà dunque a rendere la vita difficile all‘Inter, cambiando qualcosa rispetto alle ultime partite. Serve, di fatto, un’evoluzione del Milan, del derby del 5 febbraio 2023, in cui l’Inter segnò solo un gol. In quella circostanza ci fu una squadra fin troppo passiva, è vero, ma riuscì a limitare i danni. L’obiettivo del Diavolo, d’altronde, sarà quello di impedire all’Inter di vincere e quell’atteggiamento difensivo può essere di ispirazione, anche se chiaramente servirà una fase offensiva migliore. Questo Milan, però, ci arriva decisamente meglio rispetto a quello dello scorso anno, che era reduce da sconfitte pesantissime e senza alcuna certezza. Oggi il Diavolo non è così fragile mentalmente, ma servirà una prova da squadra e come in quell’occasione, Pioli è pronto a sacrificare un big, un attaccante per difendere meglio.

Milan, tra moduli e sacrifici: Pioli ha voglia di stupire

In quella circostanza toccò a Rafa Leao, sedersi in panchina, stavolta sarà lui a guidare l’attacco, con Giroud in panchina. L’indiscrezione lanciata da Luca Bianchin trova conferme. Così spazio ad un centrocampista in più, quel Musah capace di coprire tutto il campo e che permette al Milan di essere davvero camaleontico.

Poi non ci saranno altre sorprese, almeno dal punto di vista degli uomini, con Ruben Loftus-Cheek in mezzo al campo, pronto a trasformarsi in falso nove quando servirà, e Christian Pulisic. In mediana spazio a Tiijani Reijnders e Yacine Adli. In difesa, invece, scelte obbligate, con Gabbia e Tomori, che saranno affiancati da Davide Calabria e Theo Hernandez. Per chi è un amante dei numeri, potremmo vedere un Milan schierato con la difesa a quattro, ma anche a tre, con Musah e il francese a tutta fascia, per una squadra, quella rossonera, che potrebbe così essere schierata a specchio in determinate fasi della partita.