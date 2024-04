Pioli allontana le critiche: “Parlare di me ha fatto male a tutti. Per il derby ho una priorità”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Inter, match che può assegnare lo Scudetto, quello della stella, ai nerazzurri

E’ giornata di vigilia per il Milan. Una vigilia molto travagliata per i rossoneri e soprattutto per Stefano Pioli, giunto ormai al capolinea.

Preparare il derby così, dopo l’eliminazione dall’Europa League, per mano della Roma, non è stato per nulla semplice. Il tecnico di Parma e i suoi giocatori, però, proveranno a regalare un’ultima gioia ai tifosi del Diavolo.

La conferenza stampa di Pioli con Calciomercato.it:

Orgoglio di un popolo – “E’ l’occasione per usare termini come riscatto, orgoglio e appartenenza. Abbiamo una grande occasione e dobbiamo approfittarne”.

Ultimi giorni post Roma – “Sono stati giorni di lavoro, la Roma è ormai il passato e non possiamo farci nulla. Siamo concentrati, ma chiaramente non possiamo essere felici. La vittoria del derby sarebbe importantissimo. Anche per Pioli? Non parliamo di me, che non sta facendo bene a nessuno, ma non a me. Il mio Milan può ancora dare tanto”.

Troppe critiche – “Non mi interessa se è così. Avete diritto di criticare, c’è chi lo ha fatto con rispetto e chi con meno rispetto. La squadra non deve giocare per me, ma per se stessi, per i tifosi e per la maglia che indossano. I giocatori sanno tutto, sanno che cosa significa il derby. Scelte tattiche? Posso far tutto, sono aperto a tutto”.

Big hanno fatto male contro la Roma – “E’ difficile da dire, visto che arrivavi da un buon momento. Non siamo riusciti a giocare a nostro livello, sono state due partite più equilibrate di quanto si possa sembrare, ma loro hanno avuto più qualità nelle occasioni. Gli errori fatti all’Olimpico domani non possiamo permetterceli”.

Rimpianti – “Non do voti e non do alcun bilancio, si fanno alla fine. Mi sento di dare tutto. Ho dato tutto fin dal primo giorno e ho ricevuto tanto e mi sento di dare ancora tanto”.

Un Milan come quello del 5 febbraio 2023 – “Non lo so, mi sono dato una priorità e domani ve la spiegherò a fine partita. Difendere con un uomo in più? ”