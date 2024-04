Marotta festeggia lo Scudetto e pensa già al prossimo: “Modello Inter da perseguire”

Marotta festeggia lo Scudetto e la seconda stella, ma pensa già al prossimo mercato: “Modello Inter da perseguire”. Le parole dopo il Derby

Beppe Marotta può finalmente esultare. Anche l’AD nerazzurro ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il trionfo nel Derby e la vittoria dello Scudetto.

“Vorrei partire dalle dediche, a partire dal presidente Zhang che ha sofferto a distanza e non è con noi. Poi ai nostri tifosi che sono stati impeccabili. I meriti sono di Inzaghi, che ha dimostrato di essere bravo e vincente: è l’artefice e leader di questo gruppo. I miei collaboratori, da Ausilio a Zanetti, donne e uomini che hanno supportato la squadra, curato i particolari, hanno fatto di tutto perché la squadra raggiungesse lo storico risultato della seconda stella, qualcosa di straordinario”. “Sottolineo anche lo zoccolo duro di italiani per capire cosa significa giocare in Italia e andare sui campi di provincia a soffrire per portare a casa il risultato”, ha proseguito Marotta.

Inter, Marotta: “Modello vincente, continuiamo così”

Il focus, infine, è già sul mercato e sulla prossima stagione: “Ormai si va incontro al rispetto dei parametri economici e finanziari, un concetto di sostenibilità che dobbiamo perseguire”.

“Sono fiducioso del patrimonio umano rappresentato dai giocatori e chiunque, se qualora qualcuno dei nostri andasse via, verrebbe sostituito con dei parametri con il senso di appartenenza e cultura del lavoro. Ausilio e Baccin lo stanno facendo bene. – conclude Marotta – Il nostro modello degli ultimi anni è vincente e dobbiamo continuare a perseguirlo”.