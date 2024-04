L’ex Serie A al posto di Pioli: “È il più vicino al Milan”

Ibrahimovic e la maggior parte dei tifosi rossoneri vogliono Antonio Conte, nome in cima ai desideri anche del Napoli di De Laurentiis

Stasera sarà l’ultimo derby per Stefano Pioli. Ormai il club avrebbe deciso di mandarlo via a fine stagione, nonostante un altro anno di contratto.

La dirigenza è però spaccata in due per quanto riguarda il sostituto: Ibrahimovic vuole Antonio Conte, o comunque un nome a lui affine come quello di van Bommel suo compagno nella prima esperienza in rossonero. Furlani e Moncada, invece, sono per un tecnico dai minor costi. Le parti convergerebbero sul nome di Emery, ma strappare lo spagnolo all’Aston Villa – che l’anno prossimo potrebbe disputare la Champions – è impresa ardua.

Nelle scorse ore Calciomercato.it ha portato alla ribalta anche la candidatura dell’esperto Manuel Pellegrini, ora alla guida del Real Betis, mentre sarebberi in calo le quotazioni di Lopetegui, fino a qualche giorno fa dato in pole: “È in trattativa con il West Ham“, ha detto Paolo Bargiggia nella diretta Twitch di Tv Play. Conte rappresenta il ‘sogno’ anche di moltissimi tifosi milanisti, ma ad oggi non ci sono movimenti in tal senso. Per il dopo Pioli, stando allo stesso Bargiggia, il favorito al momento è un altro.

Trattasi dell’ex Roma Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lille col quale il Milan vanta eccellenti rapporti: “Allo stato attuale è il più vicino, più defilato Sergio Conceicao“. Quest’ultimo era un nome ‘legato’ all’arrivo di Comolli come nuovo Ad, arrivo poi saltato.