Pioli va via : sconfitta nel derby, Scudetto all’Inter e destino segnato

L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan volge al termine. Quello di stasera è certamente l’ultimo derby per il tecnico di Parma

Voleva chiudere in bellezza per regalare l’ultima gioia ai suoi tifosi, prima di dirsi addio. Stefano Pioli, però, si è dovuto arrendere, ancora una volta a Simone Inzaghi.

Anche stasera ha provato a mescolare le carte, decidendo di rinunciare al centravanti, ma non è servito a nulla. L’ennesima disattenzione difensiva, su palla inattiva, dopo pochi minuti, ha portato subito l’Inter in vantaggio. Ad inizio ripresa il raddoppio con Thuram, che ha messo in discesa la partita.

Il Milan, poi ha provato a reagire e così è arrivato il gol di Tomori a dieci minuti dalla fine, che ha riaperto la sfida, ma gli ultimi assalti rossoneri non hanno portato al pareggio, che avrebbe salvato la faccia del Diavolo e impedito ai nerazzurri di festeggiare lo Scudetto a San Siro, in casa dei rossoneri. Nel recupero, anzi, sono arrivate due espulsioni pesanti, quella di Theo Hernandez e Davide Calabria, che salteranno la Juventus così come Tomori per squalifica.

L’ultimo derby per Stefano Pioli è dunque un vero e proprio incubo. Il Milan adesso dovrà provare a difendere il secondo posto per chiudere dignitosamente la stagione, ma da domani Gerry Cardinale e tutti i suoi uomini dovranno pensare al nuovo allenatore. Non si può più aspettare, serve una guida forte che possa aiutare al Diavolo di ridurre il gap con l’Inter.

Milan, è caccia al dopo Pioli

In realtà la caccia al dopo Stefano Pioli è iniziata ormai da tempo, ma in settimana ne capiremo di più. Sono troppi i nomi circolati in questi giorni. Tra gli ultimi, quello di Pellegrini, come scritto su Calciomercato.it.

Ma la lista è davvero lunga, a partire da Lopetegui e Fonseca, con i quali ci sono stati dei contatti. I tifosi sognano ancora di vedere Antonio Conte alla guida del Diavolo. La proprietà , invece, qualche mese fa aveva deciso di puntare su Thiago Motta, ma non avendo affondato il colpo, ha dato modo alla Juve di inserirsi e di trovare, di fatto, un accordo. Non sono chiaramente escluse sorprese: attenzione soprattutto, così, alla pista estera e da lì che il Milan sembra voler trovare il successore di Pioli.

Aggiornamento Ore 23.45 – Non certo una notizia da poco il fatto, che per la prima volta in stagione Stefano Pioli abbia deciso di non presentarsi in conferenza stampa nel post gara. Un segnale chiaro di come l’avventura al Milan sia davvero finita.