Errore tecnico al VAR: “Gara da ripetere”

Dalle immagini circolate subito dopo e nelle ore successive appare piuttosto evidente come la palla superi la linea di porta prima dell’intervento del portiere

Il gol fantasma di Yamal non sarebbe più fantasma. Secondo le immagini proposte dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, il pallone deviato da Yamal sugli sviluppi di calcio d’angolo aveva già oltrepassato la linea di porta prima della presa/respinta di Lunin.

Questo episodio ha ulteriormente infuocato il Clasico di ieri sera. Real Madrid e Barcellona erano sul risultato di 1-1, con Vinicius che aveva risposto all’iniziale vantaggio firmato da Christensen. In Spagna non c’è la Goal Line Technology, così dopo un lungo check il Var ha confermato la decisione dell’arbitro Grado di non assegnare il gol alla formazione di Xavi.

SALTA LA SORPRESA, ✅ ERA GOL.

Ma dalle immagini circolate subito dopo e nelle ore successive, vedi quelle del quotidiano catalano, appare piuttosto evidente come la palla superi la linea di porta prima dell’intervento del portiere delle ‘Merengues’. Che allo scadere hanno vinto la partita e, di fatto, conquistato la Liga visto il +11 proprio sul Barça a sei giornate dal termine. Ma su X e sulla stampa blaugrana si è scatenato un vero e proprio putiferio. In molti, tra i tifosi e non, chiedono la ripetizione dell’incontro per errore tecnico dell’arbitro e, in questo caso, anche della sala Var.