Caos Milan, distrutto anche Leao: “Un fantasma, imbarazzante”. L’Inter trionfa ancora nel Derby e festeggia la seconda stella

Trionfa l’Inter nel Derby di Milano: la squadra di Simone Inzaghi è campione d’Italia. Per il Milan e Pioli, invece, arriva l’ennesimo KO contro i rivali nerazzurri.

Non ha portato i risultati sperati da Pioli nemmeno lo spostamento di Leao al centro dell’attacco, con Giroud inizialmente in panchina. Il portoghese non è riuscito ad incidere, finendo nel mirino dei tifosi sui social. Una prestazione impalpabile e piuttosto complicata, in una posizione palesemente non sua. Le critiche, però, non sono solo per la scelta di Pioli ma anche per la prova di Leao.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Chi mai l’avrebbe detto che Leao prima punta sarebbe stato un fantasma, davvero inaspettato — Angelo (@angelo____v) April 22, 2024

Oh raga menomale che stasera non gioca Leao — nerorimmel (@nerorimmel) April 22, 2024

Ha funzionato #Leao prima punta. 😂 — Damiano Trezza (@DamianoTrezza) April 22, 2024

#Thuram sta bruciando sempre #Gabbia alle spalle, #Pioli ha sbagliato l'ennesimo primo tempo in un #DerbyMilano. #Leao centravanti isolato è imbarazzante, dentro #Giroud per sperare di pareggiarla… altrimenti se va l'#Inter sullo 0-2 è la fine. Bella partita comunque 🔵⚫🔴⚫. — Giuseppe Coppola. (@Giuseppe80143) April 22, 2024

Leao sembra quel figlio dell allenatore di prima categoria che deve giocare per forza al posto di quello forte.#MilanInter — Pimpiripetta Dosa (@MauryPetrone) April 22, 2024