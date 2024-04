Ammonizione immediata in Roma-Bologna, salta il big match: arriva il chiarimento

Dopo appena sei minuti di gioco è arrivata l’ammonizione pesante in Roma-Bologna: salterà il big match, arriva il chiarimento

Appena sei minuti di gioco. Tanto ci ha messo Leandro Paredes per riscaldare il clima in Roma-Bologna. Il centrocampista argentina, infatti, è stato ammonito dall’arbitro Maresca facendo imbufalire i sostenitori giallorossi, visto che il calciatore era diffidato e sarà quindi squalificato.

Proprio a tale riguardo c’è un chiarimento arrivato prima del match da parte della Lega Serie A: considerato il recupero di Udinese-Roma, in programma giovedì alle ore 20, ammonizioni ed eventuali espulsioni di questo match non saranno considerati per i restanti 18 minuti della sfida in casa dei friulani, ma per la prossima giornata di campionato.

Quindi Paredes sarà costretto a saltare il match tra Napoli e Roma programmato per domenica pomeriggio alle ore 18: non una buona notizia per De Rossi che dovrà fare a meno del centrocampista ex Paris Saint-Germain nella sfida del Maradona, altro crocevia importante per la corsa Champions dei capitolini.