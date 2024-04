UFFICIALE, partita persa a tavolino: il motivo è assurdo

La partita è stata persa a tavolino per un motivo incredibile: non succede tutti i giorni di assistere a un evento del genere

Il calcio è spesso un sottile equilibrio tra vittoria e sconfitta, ma in mezzo ci sono molti dettagli, regole e scelte a cui prestare attenzione e che non possono essere tralasciati se si vuole ottenere il successo, soprattutto quando il livello si alza. Siamo abituati a parlare di tattica e calciomercato, a curare sempre di più tutti quei fattori che separano i campioni dai trofei.

Però, c’è anche un calcio diverso, con meno fondi, meno soddisfazioni e decisamente meno possibilità. È nell’Eccellenza pugliese Girone B che si è verificato un episodio piuttosto sorprendente e dall’epilogo peggiore per la squadra coinvolta. Bisogna tornare indietro nel tempo, esattamente al 14 aprile, una settimana fa.

È proprio in quella data che si sfidavano San Pietro Vernotico e A.Toma Maglie. La sfida è terminata con il risultato di 0-7 per gli ospiti, ma a rubare l’attenzione generale è stato l’esito dopo l’incontro: la partita è stata assegnata a tavolino.

Eccellenza, effettuano nove sostituzioni: la partita è assegnata a tavolino

Il San Pietro Vernotico ha perso nettamente sul campo, nonostante abbia effettuato addirittura nove sostituzioni, cinque in più di quante ne sarebbero consentite dal regolamento.

Il Giudice Sportivo di competenza territoriale non poteva non tener conto di quanto accaduto e ha decretato la vittoria a tavolino degli ospiti. A livello puramente statistico “il ko è arrivato per violazione del regolamento. Allo stesso tempo però è stato confermato lo 0-7 quale miglior risultato conseguito sul campo”.

Quanto accaduto si deve inquadrare in una situazione veramente complicata per il club. Era già arrivata la retrocessione in Promozione ed è la maniera più amara per chiudere una stagione maledetta in cui, a causa dei problemi societari, spesso scendevano in campo tanti juniores. Il risultato è stato l’ultimo posto in classifica con solo 9 punti.