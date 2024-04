Terremoto nel PSG: scoppia la bufera dopo solo 90 giorni

Il PSG sta vivendo una vera e propria bufera nelle ultime ore: dopo solo 90 giorni, è scoppiato il problema nel club transalpino

Tra i club che hanno effettuato più investimenti negli ultimi anni c’è sicuramente il PSG, che si appresta a vincere la Ligue 1 e la scalando anche la vetta dell’Europa, dopo aver eliminato il Barcellona in Champions League. Certo, ora arrivano gli impegni più difficili e non si può lasciare nulla al caso, ma i tifosi possono vedere il bicchiere mezzo pieno, almeno a questo punto della stagione.

Eppure, anche quando le cose vanno bene, c’è un disagio piuttosto profondo nel club transalpino e riguarda il nuovo centro di formazione della società. La struttura, creata solo da pochi mesi, si trova a Poissy, nello Yvelines e prometteva di essere all’avanguardia e di poter dare un forte impulso al sodalizio francese per i prossimi anni. In realtà, però, non sta andando esattamente così, tanto da far scoppiare un caso nella capitale.

Scoppia il caso sul centro di formazione del PSG: “La busta è vuota”

Dall’inizio dell’anno, si è verificato il tanto atteso trasferimento a Poissy, con l’assunzione di un nuovo manager per la divisione Istruzione. Ma, come riportato da ‘L’Equipe’, il malcontento impera e le incomprensioni non mancano all’interno della società.