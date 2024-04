Pjanic confessa tutto: due rimpianti e spunta il Milan

Dalla nostalgia per il calcio europeo all’amore per la Roma passando per la Juventus: Miralem Pjanic si racconta

Dal 2022 la vita calcistica di Miralem Pjanic ha subito un cambiamento importante con l’approdo allo Sharjah, squadra militante negli Emirati Arabi. Una nuova realtà dopo il prestito al Besiktas e le delusioni di Barcellona, che hanno inevitabilmente condizionato una fase topica della sua carriera.

A riavvolgere il nastro ci ha pensato lo stesso bosniaco che in una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’ ha parlato della nostalgia per il calcio e i tifosi europei “Devo riflettere, vedremo se ci saranno offerte dall’Europa”, passando per l’ultimo sogno sfumato con la Bosnia. Non sono quindi mancati grandi elogi per l’ex allenatore Luciano Spalletti, ora alla guida della Nazionale, oltre ad un’analisi su un’altra vecchia conoscenza come Rudi Garcia.

A proposito di Napoli: “Avevo avuto qualche contatto in passato, ma non siamo mai andati fino in fondo. Sarebbe stato bellissimo giocare a Napoli, è un posto strepitoso”. Pjanic si è quindi soffermato sulla Roma: “La Juventus mi voleva già alla fine del terzo anno, rifiutai perché sentivo di dover dare ancora qualcosa, volevo provare a vincere con la Roma. Non ci siamo riusciti, così ho deciso di provare altro. Non ho rimpianti. La Roma comunque resterà sempre nel mio cuore. Non avevo alcun dubbio su De Rossi“.

Pjanic dalla Juventus ai rimpianti

Detto degli enormi elogi su De Rossi definito come ‘primo difensore dei compagni’ e grande leader non è mancato anche un passaggio sull’avventura alla Juventus.

Su Allegri: “È tornato alla Juve dopo che al 99%, e lo so per certo, stava per chiudere con il Real Madrid. Per lui la Juve è importantissima. Tutto quello che è successo al club ha inciso sulle scelte e sulle prestazioni della squadra, per questo mi sembra impossibile attribuire a Max le colpe di un rendimento non sempre esaltante. Allegri rimane Allegri, uno dei più vincenti e tanti club lo vorrebbero in panchina. Ha fatto il massimo fino a questo momento e non penso sia colpa sua se ci sono stati dei periodi negativi”.

Pjanic ha quindi elogiato l’ex compagno Dybala pentendosi della propria scelta di andare a Barcellona “Se avessi saputo della crisi finanziaria che stava attraversando non sarei andato”, senza dimenticare il suo grande rimpianto: “Non aver vinto la Champions con la Juventus. Anzi, i rimpianti sono due: non aver giocato nel Milan, l’ho sempre trovato affascinante”.