Out contro l’Inter, ufficialità a poche ore dal match

Salta il match contro l’Inter, l’ufficialità arriva a poche ore dalla sfida

Una gara da tutto esaurito che potrebbe rivelarsi decisiva per l’assegnazione dello scudetto. C’è qualcuno però che nella sfida contro l’Inter in quel di San Siro non ci sarà.

Si tratta di Karol Linetty. Il centrocampista polacco salterà infatti la sfida tra Inter e Torino in programma sabato prossimo alle 15 allo stadio Meazza. Un’assenza pesante per la compagine granata che non potrà quindi contare su uno dei suoi titolarissimi. Linetty è stato infatti ammonito dall’arbitro Rapuano nel corso del match casalingo contro il Frosinone. Una gara importante per gli uomini di Juric (squalificato, in panchina c’era Paro) per cercare di accorciare sul Napoli e provare a sperare ancora in una qualificazione alle coppe europee.

La sfida contro l’Inter invece si preannuncia come una grande festa per il popolo nerazzurro. Lo stadio è già sold-out e se gli uomini di Inzaghi non dovessero riuscire a vincere il derby contro il Milan avrebbero un nuovo match-point contro il Torino in casa.