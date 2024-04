Juric e Di Francesco non si fanno male: pari tra Torino e Frosinone | HIGHLIGHTS

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida delle 15 tra Torino e Frosinone: un pareggio che serve poco ad entrambe

Nessun gol nel match delle 15 tra Torino e Frosinone: per i granata chance sprecata per inseguire il sogno Conference League, i ciociari potevano portarsi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.

Primo pericolo per i padroni di casa dopo appena tre minuti di gioco, quando Vojvoda tenta un rischiosissimo retropassaggio, costringendo Milinkovic-Savic a un rinvio immediato con Cheddira pronto ad avventarsi sul pallone. Al 15′ ci prova Soulé con un tiro da fuori area spedendo la sfera di poco a lato.

I ritmi si alzano e il Frosinone ci prova altre due volte, prima con Valeri e poi con Mazzitelli, ma in entrambi i casi la mira è imprecisa. In mezzo, al 25′, il tentativo di Vlasic dopo la respinta di Turati sul cross di Vojvoda, ma Mazzitelli devia in corner. Qualche altra occasione prima dell’intervallo, anche con Zapata, ma la mira del colombiano non è delle migliori.

Torino-Frosinone: highlights, tabellino e classifica

Copione analogo nella ripresa: al 57′ ci prova Okereke che calcia col destro da fuori, trovando la respinta di Turati. Poco dopo, su un errore di Rodriguez, riparte il Frosinone che va alla conclusione con Cheddira, ma Milinkovic-Savic è attento e si rifugia in calcio d’angolo. Nuovo squillo giallazzurro al 71′ con Soulé che conclude al volo dopo un disimpegno di testa di Rodriguez, ma la palla termina di poco sul fondo.

TORINO-FROSINONE 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 64*, Bologna 59, Roma 55**, Lazio 52*, Atalanta 51**, Napoli 49*, Torino 46*, Fiorentina 44**, Monza 43, Genoa 39*, Lecce 35*, Cagliari 32*, Verona 31*, Empoli 31, Udinese 28, Frosinone 28*, Sassuolo 25*, Salernitana 15

*una partita in più

** due partite in meno