Inter, non solo Nacho: nuovo colpo dal Real Madrid

Dopo le indiscrezioni sul difensore spagnolo, svelato un altro obiettivo dei nerazzurri dal Real Madrid

In attesa di ottenere la certezza aritmetica dello Scudetto, che potrebbe arrivare già lunedì sera in caso di vittoria nel derby contro il Milan, l’Inter continua a muoversi a fari spenti sul mercato. Il club nerazzurro ha già piazzato due colpi importanti in vista della prossima estate ed entrambi a parametro zero: Piotr Zielinski dal Napoli e Mehdi Taremi in rotta con il Porto.

Nelle scorse ore, inoltre, ai nerazzurri è stato accostato nuovamente un altro obiettivo già sondato un anno fa. Stiamo parlando di Nacho, grande protagonista dell’ultima stagione del Real Madrid e giunto all’ultimo anno di contratto con i ‘blancos’. Secondo le voci rimbalzate in Spagna, il difensore avrebbe già comunicato sia al club che a Carlo Ancelotti la sua intenzione a non prolungare ulteriormente l’accordo in scadenza. Da valutare se la pista che porta allo spagnolo è destinata a riscaldarsi per l’Inter, oppure se nel futuro del centrale vi saranno altri campionati esteri.

Nel frattempo, un altro calciatore della rosa di Ancelotti è stato indicato come possibile obiettivo dei nerazzurri. Parliamo di Dani Ceballos, centrocampista di grande talento che per varie ragioni non ha mai mostrato tutto il suo potenziale sino a questo momento della carriera. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, l’Inter avrebbe formulato una proposta al Real Madrid per lo spagnolo. Il club nerazzurro non sembra però essere l’unico e dovrà eventualmente fronteggiare la concorrenza iberica di Atletico Madrid e Betis.

Calciomercato Inter, asse con il Real Madrid: occhi su Ceballos

A differenza di Nacho, il contratto di Dani Ceballos non andrà in scadenza al termine di questa stagione dopo l’ultimo prolungamento della scorsa estate sino al giugno 2027.

Chi vorrà prelevare il talento del Real Madrid, dovrà dunque trattare con gli spagnoli il costo del cartellino che attualmente si aggira intorno ai dieci milioni di euro. L’Inter, che segue con molta attenzione la situazione del centrocampista, potrebbe dunque rappresentare un’opzione per il suo futuro. Ciò che è certo è che Ceballos non è soddisfatto dello spazio che gli è stato riservato quest’ultimo anno e aprirebbe volentieri a nuovi progetti sportivi.