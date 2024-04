Il Milan sceglie il nuovo allenatore: c’è un grande favorito

Il Milan si prepara a cambiare in vista della prossima stagione: i rossoneri valutano i candidati per sostituire Pioli, c’è un nome in pole

Fine della corsa per Stefano Pioli. Il Milan è pronto a cambiare allenatore alla fine di questa stagione. L’eliminazione dall’Europa League è stata la pietra tombale sulle speranze del tecnico di conservare la panchina e guidare i rossoneri anche l’anno prossimo.

Non andrà così, anche se dovesse arrivare una vittoria nel derby: Cardinale ha ormai deciso per il ribaltone e si attende soltanto di capire a chi verrà affidato il compito di guidare il Milan a partire dalla stagione 2024/2025 con la missione di riportare i rossoneri a vincere.

I nomi sono tanti, ma uno sembra essere il grande favorito: negli ultimi giorni, infatti, sono cresciute le possibilità di vedere approdare Lopetegui al Milan. Lo spagnolo, ex ct delle Furie rosse e allenatore del Real Madrid, sembra avere le caratteristiche giusto per essere l’uomo da cui far partire un nuovo progetto.

Milan, non solo Lopetegui: tutti i nomi per la panchina

Lopetegui davanti a tutti, con contatti avviati da tempo e che sono ora entrati nella fase di approfondimento. Ma non c’è soltanto il nome dello spagnolo per la panchina del Milan.

Altri candidati sono Marcelo Gallardo, attualmente in Arabia Saudita, e Cristophe Galtier, un altro che ha scelto di lasciare l’Europa per accettare la corte del Qatar. Entrambi sarebbero pronti a rientrare nel Vecchio Continente davanti alla possibilità di guidare la formazione rossonera. Poi c’è anche la candidatura di van Bommel, ex centrocampista del Milan, attuale allenatore dell’Anversa, squadra con la quale ha vinto il campionato belga. Si tratta di un nome vicino a Ibrahimovic che spinse per il suo arrivo da calciatore.

La storia potrebbe ora ripetersi da allenatore, senza dimenticare nomi spesso accostati ma che ora rappresentano piste più fredde e complicate come Antonio Conte e Roberto De Zerbi. Il momento della scelta definitiva sta per arrivare: il Milan non vuole sbagliare, la prossima mossa sarà quella che deciderà il futuro rossonero.